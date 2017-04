Bayern München kam am 30. Bundesligaspieltag gegen Mainz 05 nicht über ein 2:2 hinaus. Für die Bayern war das Remis das vierte sieglose Spiel in Folge. Mainz fand das passende Mittel für kriselnde Bayern.

Der FSV hatte wenig Ballbesitz (24,7 Prozent) und spielte viele lange Bälle (28,5 Prozent). Soweit, so erwartungsgemäß. Doch das Spiel hatte zwei unterschiedliche Hälften, in denen Mainz auf sehr verschiedene Weisen erfolgreich war.

In der ersten Hälfte gab es viele Phasen, in denen Mainz die Bayern mit Angriffspressing früh unter Druck setzte. Die Führung erwuchs aus einer Gegenpressingsituation am Münchner Strafraum. Arturo Vidal spielte unter Druck einen Fehlpass und Bojan Krikic traf (3. Minute).

Opta

Kaum eine Grafik stellt die Probleme der Bayern in der Anfangsphase besser dar, als die durchschnittliche Aufstellung der Münchner. In weiten Teilen der ersten Hälfte, speziell in der Anfangsphase, mussten die Bayern für ihre Verhältnisse extrem tief gegen aggressiv pressende Mainzer agieren. In der zweiten Hälfte spielte sich die Begegnung nur noch in der Mainzer Hälfte ab. Das wird daran deutlich, dass nur der früh ausgewechselte Alaba durchschnittlich tief in der eigenen Hälfte agierte, die Bayern insgesamt aber als sehr hochstehend dargestellt werden.