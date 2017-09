Bundesliga-Analyse: Warum Bayern wieder Bayern ist

AFP

Niederlage gegen Hoffenheim, ein wenig überzeugender Sieg gegen Anderlecht in der Champions League: In München herrschte vor dem Duell mit Mainz 05 Krisenstimmung. Es folgte ein starker Auftritt, beim 4:0-Erfolg war von der Ideenlosigkeit der vergangenen Wochen nichts zu sehen. Was haben die Bayern besser gemacht?