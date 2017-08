Getty Images Im Auftaktspiel der Saison 2017/2018 schlug Bayern München den Gast Bayer Leverkusen 3:1. Ein souveräner Auftaktsieg für den Meister? Nicht ganz. Der Rekordmeister offenbarte überraschende Schwächen und Carlo Ancelotti ließ sich von Heiko Herrlich in der zweiten Halbzeit auscoachen. Doch zunächst zur Spielweise der Bayern in Hälfte eins. (Bild: Corentin Tolisso)

DPA Die Münchner dominierten die erste Hälfte spielerisch und erspielten sich zahlreiche Chancen. Die Tore fielen allerdings ausnahmslos nach Standards. Nach einem Freistoß von Sebastian Rudy traf zunächst Niklas Süle (Bild) per Kopf (9. Minute), zehn Minuten später erhöhte Tolisso nach einem Eckstoß auf 2:0. Zu diesem Zeitpunkt schien die Begegnung bereits entschieden. Die zweite Spielhälfte entwickelte sich aber unerwartet.

Opta Die beiden Halbzeiten in der Gegenüberstellung. Auffällig für die Bayern ist der schon in der ersten Halbzeit geringe Wert bei den Spielanteilen (53,7 Prozent). In der zweiten Hälfte verlagerte Leverkusen das Spiel in die Bayern-Hälfte bzw. ins Angriffsdrittel, die Mannschaft von Herrlich hatte sogar mehr Spielanteile als die Münchner - als Gastmannschaft! Zum Vergleich: In der vergangenen Saison hatten die Bayern 64,5 Prozent Ballbesitz durchschnittlich. Unter Pep Guardiola waren es sogar 66,4 Prozent gewesen.

Getty Images Eine Reaktion von Ancelotti auf das Spiel seiner Mannschaft? Der Italiener war ungewöhnlich aktiv an der Seitenlinie - hier bei einem Protest bei Schiedsrichter Tobias Stieler nach einem Foul an Franck Ribéry, das nicht geahndet wurde. Die fehlende Souveränität war greifbar und der Meistercoach unruhig. Im Unterschied zu seinem Gegenüber gelang es ihm nicht, von außen entscheidend auf das Spiel einzuwirken.

Opta Was hat sich bei Bayern verändert? Hier zwei Grafiken des durchschnittlichen Aufenthaltsorts der Spieler der Bayern. Einmal aus dem Heimspiel gegen Leverkusen im November 2016 (oben, Endergebnis 2:1 für die Bayern) und einmal aus dem aktuellen Spiel (unten). Es wird deutlich, dass Bayern damals viel höher positioniert war und auch insgesamt kompakter agierte. Auch die Anzahl der gespielten Pässe überrascht. Gegen Leverkusen spielte Bayern nur 524 Pässe. Im Schnitt der letzten Saison waren es 656 pro Spiel gewesen.

Getty Images Herrlich reagierte nach einer schwachen Vorstellung seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten mit zwei Wechseln (Julian Brandt für Leon Bailey und Aleksandar Dragovic für Sven Bender, der verletzt ausgewechselt werden musste) und einer Systemumstellung von 4-2-3-1 auf 3-4-3.

Opta Bayer begann das Spiel im 4-2-3-1, bei dem das Zentrum kaum Einfluss auf den Spielaufbau hatte. Meist griff Leverkusen vor der Pause über die rechte Seite an. Mit seinen Wechseln nach der Pause versuchte Herrlich, aus dieser Schwachstelle im Münchner Spiel mehr Kapital zu schlagen. Admir Mehmedi wechselte auf die rechte Seite, Benjamin Henrichs ebenfalls, sodass Wendell ins Mittelfeld aufrücken konnte. Leverkusen gelang es so, das Spiel insgesamt weiter vom eigenen Tor zu verlagern und Bayern im Mittelfeld unter Druck zu setzen.

Getty Images Die ersten beiden Bayern-Tore entstanden durch Standards bzw. in Folge einer Standardsituation. Beim dritten Treffer kam dann zum ersten Mal in einem Bundesligaspiel der Videobeweis zum Einsatz. Schiedsrichter Tobias Stieler fragte beim Video-Assistenten nach und entschied auf Foul von Charles Aránguiz an Robert Lewandowski und Strafstoß. Lewandowski verwandelte sicher.

Getty Images Doch die 3:0-Führung verlieh den Bayern keine Sicherheit. Im Gegenteil. Leverkusen drückte die Bayern im eigenen Stadion in deren Hälfte und kam zu zahlreichen Chancen. Mehmedi erzielte schließlich den Treffer zum 1:3.

Opta Einen großen Anteil am gelungenen Auftreten der Leverkusener in Halbzeit zwei hatte Dominik Kohr. Der defensive Mittelfeldakteur spielte viele Bälle auf die starke rechte Seite (41,2 Prozent). Insgesamt standen drei Torschüsse, zwei Torschussvorlagen und eine Passquote von 94,1 Prozent zu Buche. Die Grafik zeigt alle Pässe von Kohr in den 90 Minuten Spielzeit.

Getty Images Zweimal hatte Kohr die Möglichkeit, ein Tor zu erzielen. Er scheiterte jedoch mit einem Kopfball und einem Nachschuss nach Chance von Brandt. (Bild: Kohr im Zweikampf mit Arturo Vidal)

Getty Images Kevin Volland steht sinnbildlich für den Bayer-Angriff in dieser Partie. Spielerisch zeigte Bayer nach der Pause einen Auftritt, der viele Erwartungen weckt. Die schlechte Chancenverwertung sorgte jedoch dafür, dass Leverkusen die Saison nicht mit einer Überraschung begann.

Opta Letzte Saison kam München pro Spiel auf 18,3 Abschlüsse und führte in dieser Wertung die Tabelle mit deutlichem Abstand vor Dortmund an, dabei ließen die Münchner pro Partie nur 8,9 Abschlüsse gegen sich zu (ebenfalls Ligatopwert). Im aktuellen Spiel erlaubte Bayern 19 Torschüsse des Gegners. Der Grund, warum Bayern das Spiel dennoch 3:1 gewinnen konnte, lag in der mangelhaften Chancenverwertung der Leverkusener (21,1 Prozent Schussgenauigkeit).