REUTERS

Eintracht Frankfurt - Bayern München 2:2 Zufriedenheit sieht anders aus. Gegen zehn Frankfurter waren Carlo Ancelottis Schützlinge nicht in der Lage, eine Führung über die Zeit zu bringen. Nach einem der schwächsten Saisonspiele gegen einen allerdings starken Gegner mussten sich die Bayern mit einer Punkteteilung zufriedengeben und blieben zum dritten Mal in Folge in einem Pflichtspiel sieglos.