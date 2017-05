Der Hamburger SV hat die dritte Abstiegsrelegation innerhalb von vier Jahren vermieden. Der späte 2:1-Sieg über den VfL Wolfsburg war glücklich, doch der HSV erzwang wie schon gegen Schalke sein Glück in der Schlussphase.

Der Held des Tages hieß Luca Waldschmidt, der erst am Vortag 21 Jahre alt geworden war. Mit seinem ersten Bundesligator sicherte er dem HSV in der 88. Minute den Klassenerhalt.

Waldschmidt war erst zwei Minuten vor seinem Tor eingewechselt worden. Dementsprechend selten war er am Ball. Ein erfolgreicher Pass, ein erfolgreicher Torschuss. Der ehemalige Frankfurter war extrem effektiv - so wie der gesamte HSV.

Was die Rothosen vor allem auszeichnete, war der vielbeschworene Kampfgeist, den das Team im Saisonendspurt schon verloren zu haben schien. Exemplarisch dafür, die Entstehung des 2:1: Einen eigentlich zu langen Pass ersprintete Filip Kostic an der linken Eckfahne, seine Flanke landete genau bei Waldschmidt. Wolfsburgs Keeper Koen Casteels konnte gegen den Kopfball nichts mehr ausrichten.

Über die 90 Minuten war der VfL Wolfsburg das auffälligere Team. Die Torschussstatistik zeigt, dass die Wölfe mit 12:6-Schüssen in Richtung Tor und 5:3-Abschlüssen auf den Kasten mehr Torgefahr verbreiteten.

Nach einer verpassten Großchance durch Mario Gomez (10. Minute) ging Wolfsburg folgerichtig nach 23 Minuten in Führung. Robin Knoche verwandelte eine Flanke von Sebastian Jung per Kopf zur Führung.

Die Hausherren verschliefen die ersten halbe Stunde des Spiels komplett. Die linke Grafik zeigt alle Pässe und Torschüsse in den ersten 30 Minuten. Erst beim Ausgleichstreffer griff das Gegenpressing des HSV. Aus dem Nichts kamen die Hamburger zurück in die Partie. Das Tor von Kostic war zudem ein Weckruf, wie die zweite Grafik (rechts) zeigt, wo alle Pässe und Torschüsse ab der 32. Minute bis zur Pause abgebildet sind.

Am Ende reichte dem HSV eine kämpferisch starke zweite Hälfte und die Schlussoffensive, um den Sieg klar zu machen. Nach den Relegationsauftritten 2014 und 2015 zog der HSV am letzten Spieltag dieser Saison den Kopf aus der Schlinge und schickte Gegner Wolfsburg in die Relegation.