DPA Werder reiste mit der Erfolgsgeschichte von 29 aus den vergangenen elf Spielen an. Die Bremer Erfolgsstory erlitt beim 3:4 in Köln einen Dämpfer. Vor allem die ersten 30 Minuten des Spiels bereiteten Bremen-Coach Alexander Nouri Kopfschmerzen.

Opta FC-Trainer Peter Stöger hatte sein Team gut eingestellt. Köln begann in einer 4-3-3-Formation und setzte die Gäste früh unter Druck. Die Grafik zeigt die durchschnittliche Position der Kölner Spieler über 90 Minuten. Dabei agierte die linke Seite der Gastgeber offensiver als die rechte.

Getty Images Dominique Heintz spielte als Linksverteidiger besonders auffällig. Seine durchschnittliche Position vor der Pause lag sogar in der Hälfte der Bremer. Heintz hatte die meisten Ballkontakte (59) aller Kölner. Er schlug vier erfolgreiche Flanken und gab zwei Torschussvorlagen. Auch seine Passquote war gut (82,9 Prozent).

Opta In der ersten Hälfte war Heintz zusammen mit Leonardo Bittencourt Kölns Aktivposten. 40,9 Prozent der Angriffe liefen in der ersten Halbzeit über die linke Angriffsseite. Die linke Grafik zeigt alle erfolgreichen Pässe und Torschüsse dieser beiden Spieler in Halbzeit eins, die rechte Grafik zeigt jene Aktionen der beiden in der zweiten Hälfte. Einschränkend sei gesagt, dass Bittencourt in der 75. Minute ausgewechselt wurde (grün = angekommener Pass, blau = Torvorlage, gelb = Torschussvorlage, Kreisvektor = Torschuss).

Getty Images Leonardo Bittencourt gab die meisten Torschussvorlagen aller Kölner ab (vier), dazu standen vier Torschüsse für ihn zu Buche. Zählbares sprang dabei ebenfalls heraus: Ein Tor und zwei Vorlagen steuerte er zum Sieg bei.

Opta Die verschiedenen Phasen im Kölner Spiel kann man vor allem an den Defensivaktionen der Gastgeber ablesen. In der ersten Halbzeit, genauer gesagt in den ersten 30 Minuten, verteidigte Köln hoch im Feld, spielte ein starkes Pressing und zwang Werder zu vielen Ballverlusten. Die letzten 15 Minuten der ersten Hälfte war das Spiel eher wild als taktisch. Nach der Pause stand Köln tiefer (die linke Grafik zeigt die Tackles (rot), abgefangenen Bälle (blau) und Ballsicherungen (orange) der Kölner Feldspieler in Halbzeit eins, die rechte Grafik Selbiges aus Halbzeit zwei).

DPA In der "wilden Phase" der letzten 15 Minuten der ersten Hälfte gelang Werder sogar der zwischenzeitliche Ausgleich. Hier jubelt Fin Bartels über das Tor zum 1:2. Das 2:2 schoss Gebre Selassie.

Opta Die Torentstehung des 1:2 aus Bremer Sicht (oben) und das 3:2 von Simon Zoller (unten) in der grafischen Darstellung. Beide Teams stehen in dieser Saison für guten Umschalt- und Vertikalfußball. Diese beiden Tore waren dafür beispielhaft.

DPA Neven Subotic zog im Laufduell mit Bartels den Kürzeren und musste den Ball aus dem Netz holen. Doch insgesamt machte die Kölner Defensive ein gutes Spiel, wie man an einer weiteren Auffälligkeit ablesen kann.

Opta Köln verteidigte den besten Bremer der letzten Wochen extrem effektiv. Max Kruse ist mit 17 Torbeteiligungen (zwölf Tore, fünf Assists) der beste Scorer der Rückrunde. Die Grafik zeigt alle Pässe, Torschüsse und Dribblings seiner 90 Minuten gegen Köln. Kruse gab keinen Torschuss ab. Er lieferte nur zwei Torschussvorlagen (gelb), scheiterte aber mit sieben Flanken und drei misslungenen Dribblings. Lukas Klünter, Frederik Sörensen und der defensiv eingebundene Simon Zoller schränkten Kruses Kreise erfolgreich ein.

DPA Anthony Modeste erzielte seine Saisontore 24 und 25. Der Torjäger schoss insgesamt sechs Mal in Richtung Tor, fünf der Schüsse kamen auf den Kasten von Felix Wiedwald. Außerdem hatte er das Tor von Zoller eingeleitet.

Opta Im Torschussverhältnis führte Köln letztlich 16:11 (9:4 auf das Tor). Allein zwölf Schüsse durfte Köln aus dem gegnerischen Strafraum abgeben. Die Grafik zeigt allerdings, wie sich die Kölner Hälften unterschieden. Links alle Torschüsse der "Sturm-und-Drang"-Hälfte des FC. Rechts die zweite Halbzeit, in der Köln das Spiel aus der Tiefe zu kontrollieren versuchte.

Getty Images In der 86. Minute hatte Modeste das 5:3 auf dem Fuß, doch er scheiterte alleine vor Wiedwald. So musste Köln bis zum Schluss zittern.