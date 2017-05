opta

Fast die gesamte zweite Hälfte lag Berlin 0:2 zurück. Unter Zugzwang war die Hertha nicht in der Lage, das Leipziger Tor unter Druck zu setzen. Die Grafik zeigt den einzigen Berliner Torabschluss in Halbzeit zwei (71. Minute). Hertha, immerhin Europa-League-Aspirant, gab über 90 Minuten nur einen Schuss auf das gegnerische Tor ab (28./Esswein). Was machten die Leipziger also so gut?