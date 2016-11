Bundesliga-Analyse: Leipzigs Meisterplan

DPA

Der FC Bayern München thront nicht mehr alleine an der Tabellenspitze: RB Leipzig hat mit einem Sieg gegen Mainz den Meister eingeholt. Das Team von Trainer Ralf Hasenhüttl (Foto) steht nicht zufällig dort oben. RB hat eine klar zu erkennende Taktik und spielt unverwechselbaren Fußball. Dieser unterscheidet sich vom klassischen Ballbesitzfußball der Bayern und des BVBs. Kann RB mit diesem etwas anderen Erfolgsfußball sogar Meister werden? Eines ist jedenfalls klar: Keine Mannschaft weiß so genau, was sie tut, wie RB.