Bundesliga-Analyse: Warum Leipzig Bayern-Jäger Nummer eins ist

Zwei Spiele mit einer ähnlichen Geschichte. Bereits in der 39. Minute wurde Bremens Jaroslav Drobny gegen Dortmund des Feldes verwiesen. Bei Leipzigs Gegner Frankfurt ging es noch deutlich schneller. Für Eintracht-Torhüter Lukas Hradecky war bereits in der dritten Minute Schluss. Aus fast identischen Ausgangspositionen entwickelten sich die Spiele in sehr unterschiedliche Richtungen.