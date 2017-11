Bundesliga-Analyse: Warum Schalke plötzlich so stark ist

AP

Das formstärkste Bundesligateam nach dem FC Bayern heißt: FC Schalke 04. 2:0 gewann Schalke am Sonntag gegen den HSV und ist damit seit sieben Pflichtspielen in Folge ungeschlagen. Das Ergebnis ist Platz zwei hinter den Münchnern. Dabei überrollt Schalke seine Gegner nicht, spielt auch keinen begeisternden Offensivfußball. Warum also ist Schalke so erfolgreich?