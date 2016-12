Bundesliga-Analyse: Warum Schalke in Unterzahl fast gewann

Getty Images

Das Tor des Tages fiel in der 89. Minute. Stefan Kießling traf per Kopf nach einer Freistoß-Hereingabe von Hakan Calhanoglu. Nach drei Bundesligaspielen in Folge ohne Sieg, nahm Bayer einen dreifachen Punktgewinn mit. Doch auch Schalke hätte diese Partie gewinnen können.