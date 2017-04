REUTERS Die Bayern ärgerten sich nach dem 0:0 bei Bayer Leverkusen über zwei verschenkte Punkte und viele ausgelassene Chancen. Wie schon am Mittwoch im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid zeigte sich, dass Thomas Müller in der Sturmzentrale aktuell kein gleichwertiger Ersatz für den verletzten Robert Lewandowski ist.

Opta Die Bundesliga-Partie gegen Bayer nahm natürlich einen ganz anderen Verlauf als das Spiel unter der Woche in der Königsklasse. Gegen Leverkusen waren die Münchner erwartungsgemäß in fast allen Belangen überlegen und kamen am Ende auf 21 Abschlüsse. Die Chancenverwertung war aber kläglich. Nur sechs Schüsse gingen aufs Tor, ein Treffer fiel nicht.

REUTERS Was man an den Zahlen nicht ablesen kann: Zu Beginn war Leverkusen das bessere Team. In der ersten halben Stunde kamen die Gastgeber auf fünf Abschlüsse. Die beste Chance hatte der von den Münchnern umworbene Julian Brandt. Nach einer schönen Kombination bediente Kevin Volland den 20-Jährigen mit einem klugen Rückpass von der Grundlinie. Doch Brandt rutschte beim Schussversuch weg und vergab die gute Möglichkeit kläglich (30. Minute).

DPA Auf Brandts Großchance folgte die beste Phase der Bayern. In einer kuriosen Szene retteten nacheinander Wendell und Ömer Toprak (Foto) auf der Linie, nachdem David Alaba und Arturo Vidal den Ball jeweils schon an Bayer-Schlussmann Bernd Leno vorbeigebracht hatten (32./33.).

REUTERS Wenig später vergab Kingsley Coman eine weitere hundertprozentige Chance, als er nach guter Vorarbeit von Müller aus kurzer Distanz an Leno scheiterte (37.). Es sollten die besten Chancen der Münchner bleiben.

Opta Insgesamt lässt sich das Spiel in drei Phasen unterteilen, wie ein Blick auf die Torschüsse der Münchner zeigt. In den ersten 30 Minuten kam der Rekordmeister auf nur einen Abschluss. Zwischen der 30. und 60. Minute hatten die Bayern dann ihre Sturm-und-Drang-Phase mit 13 Schüssen - allein acht davon innerhalb des Strafraums. In der letzten halben Stunde bauten sie dagegen wieder ab.

DPA Die schwache Schlussphase der Münchner ist vor allem bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass sie 30 Minuten in Überzahl spielten. Wie schon im Champions-League-Duell zwischen Bayern und Real gab es auch im Spiel des Rekordmeisters gegen die Werkself nach einer Stunde einen Platzverweis. Diesmal erwischte es aber keinen Münchner, sondern Leverkusens Tin Jedvaj. Der Verteidiger wurde nach zwei Fouls innerhalb von zehn Minuten mit Gelb-Rot vom Platz gestellt (59.).

Opta Nach dem Platzverweis witterte Carlo Ancelotti eine Chance: Während er zunächst mit zahlreichen Spielern aus der zweiten Reihe wie Coman, Douglas Costa, Rafinha und Juan Bernat begonnen hatte, brachte er in Überzahl seine Routiniers Arjen Robben, Xabi Alonso und Philipp Lahm.

AP Gerade ein Ausnahmespieler wie Robben wäre prädestiniert dafür gewesen, das Spiel zugunsten des Rekordmeisters zu entscheiden. Doch der Niederländer wurde von den zehn verbliebenen Leverkusenern gut verteidigt, kam nur zu zwei Abschlüssen Richtung Tor und war kein Faktor.

Opta Robben brachte es zudem nur auf eine unterdurchschnittliche Passquote: 73,1 Prozent angekommene Bälle bedeuteten nicht nur einen Wert von knapp neun Prozent unter seinem eigenen Schnitt. Der Niederländer war zudem von allen Münchner Offensivspielern derjenige mit der schlechtesten Passquote. Selbst der häufig unglücklich wirkende Müller (77,8 Prozent) und erst recht Coman (89,3 Prozent) waren an diesem Abend besser.

DPA Leverkusen agierte nach dem Platzverweis deutlich zurückgezogener und konzentrierte sich auf die Sicherung des eigenen Tors. Eine Taktik, mit der sich die Bayern spürbar schwertaten. Die Werkself behielt in Unterzahl den Zugriff auf das Spiel und ließ kaum noch Torchancen zu.

Opta Hier noch einmal grafisch aufbereitet die Defensivaktionen der Hausherren bis zur 60. Minute (links) und nach dem Platzverweis gegen Jedvaj (rechts). Während Bayer in der ersten Stunde recht hoch verteidigte und viele Bälle in der gegnerischen Hälfte gewann, zogen sich die Leverkusener in Unterzahl deutlich zurück. Dies wäre wohl auch am vergangenen Mittwoch das richtige Stilmittel gegen eine Mannschaft in Überzahl gewesen.