Bundesliga-Analyse: Warum die Bayern nicht nur Dusel haben

AFP

Sie haben es also wieder einmal geschafft. Der FC Bayern hat durch Robert Lewandowskis Treffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit die zweite Saisonniederlage abgewendet. Seit Beginn der detaillierten Datenerfassung in der Spielzeit 2004/05 wurde kein Bundesliga-Treffer zu einem späteren Zeitpunkt erzielt.