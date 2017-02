Bundesliga-Analyse: Was Dortmund belastet

DPA

Symptomatisch für die Dortmunder Niederlage gegen Darmstadt war der Führungstreffer der Lilien in der 21. Minute: Marcel Heller kam links im Strafraum zur Grundlinie durch und bediente mit einem Pass in den Rücken der Abwehr Terrence Boyd. Zwei Darmstädter Angreifer sahen sich im Strafraum sieben Dortmunder Verteidigern plus Torwart Roman Bürki gegenüber. Trotzdem konnte Boyd ungehindert einschieben.