Bundesliga-Analyse: Was dem BVB in Berlin fehlte

Getty Images

Im Nachhinein war es ein Spiel der verpassten Möglichkeiten für den BVB, gleich in vielfacher Hinsicht. In Berlin hätte Dortmund sich eines Verfolgers entledigen und gleichzeitig den Rückstand auf RB Leipzig verkürzen können. Durch den 2:1-Sieg ist Hertha BSC nun wieder im Rennen um einen Champions-League-Platz. Einmal mehr erlebte der BVB nach einem großen Abend in der Königsklasse einen Rückschlag in der Bundesliga.