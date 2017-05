REUTERS Der Hamburger SV bekommt ein echtes Endspiel: Dank Pierre-Michel Lasoggas Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit beim FC Schalke hat der HSV (Platz 16, 35 Punkte) nun am letzten Spieltag die Chance, durch einen Sieg gegen den VfL Wolfsburg (Platz 15, 37 Punkte) aus eigener Kraft den Klassenerhalt zu sichern. Ganz ohne die Relegation.

DPA Nach dem trostlosen 0:0 gegen Mainz (Markus Gisdol: "ein beschissenes Spiel") hatte der HSV-Trainer in Gelsenkirchen einen anderen Ansatz gewählt. Weniger weite Schläge, dafür ein deutlich kontrollierteres Aufbauspiel – wenn auch mit deutlicher Linkslastigkeit, wie die Analyse zeigt.

Opta Weil Mergim Mavraj gelbgesperrt ausfiel, zog Gisdol Gideon Jung in die Innenverteidigung zurück, Matthias Ostrzolek und der 18-jährige Vasilije Janjicic begannen vor der Abwehr. Bakery Jatta rückte für den verletzten Aaron Hunt ins Team. Diese Grafik zeigt die durchschnittlichen Positionen der HSV-Spieler in den 90 Minuten von Schalke. Auffällig sind vor allem die beiden hohen Außenverteidiger.

Opta Diese Grafik bildet alle Pässe ab, die die Hamburger in den ersten 45 Minuten gegen Mainz (links) und am Samstag bei Schalke (rechts) spielten. Während der Plan vor einer Woche vor allem darin bestand, den Ball weit in die gegnerische Hälfte zu befördern und dort auf die sogenannten zweiten Bälle zu gehen, suchte man gegen Schalke auch das Kombinationsspiel – zumindest über die linke Seite. Nur 14,4 Prozent aller Zuspiele waren lange Pässe (gegen Mainz: 24,3 Prozent)

Getty Images Diese Ausrichtung wurde selbst dann nicht verändert, als Schalke in Führung ging. Guido Burgstaller hatte nach 25 Minuten eingeköpft. Es war der einzige Torschuss überhaupt, den die Gelsenkirchener in 90 Minuten auf das Hamburger Tor brachten.

Opta Vor allem in der Schlussphase erarbeitete sich der HSV diesen einen Punkt. Elf ihrer 18 Torschüsse gaben die Norddeutschen nach der Pause ab, 14 ihrer 18 Versuche innerhalb des Schalker Strafraums. So glücklich der Treffer in der Nachspielzeit auch fiel, den Spielanteilen entsprach diese Punkteteilung deutlich mehr als das 1:0.

AP Bereits in der 87. Minute hätte Angreifer Bobby Wood den Ausgleich erzielen müssen, setzte den Ball aber knapp am linken Pfosten vorbei.

Opta Diese Grafik zeigt die Entstehung der Wood-Chance: Über Jung (Rückennummer 28) und die beiden eingewechselten Spieler Michael Gregoritsch (11) und Lasogga (10) war der Ball schnell und direkt in die Spitze gespielt worden. Auch diese Aktion lief nicht ganz zufällig über die linke Seite.

REUTERS Eine Erklärung für die starke Asymmetrie des Hamburger Spiel ist schnell gefunden: Linksverteidiger Gotoku Sakai war der heimliche Spielmacher, kein Spieler auf dem Feld berührte den Ball häufiger als der HSV-Kapitän (98 Ballkontakte).

Opta Auch die Personalie Gideon Jung trug dazu bei. Diese Grafik zeigt alle Pässe, die die jeweiligen Innenverteidiger-Duos der Hamburger in den vergangenen zwei Duellen spielten (links: gegen Mainz, Mavraj und Papadopoulos, rechts: gegen Schalke, Jung und Papadopoulos). Jung bevorzugt die spielerische Lösung, schlug nur einen einzigen langen Pass. Starke 94 Prozent seiner Zuspiele landeten bei Mitspielern.

Opta Das Zusammenspiel auf der rechte Seite funktionierte dagegen deutlich schlechter. Jatta war das Bemühen anzusehen, im Spiel der Hamburger wirkte er dennoch wie ein Fremdkörper. Nur 30,8 Prozent seiner Pässe kamen an, seine einzige Tormöglichkeit vergab Jatta kurz vor dem Pausenpfiff kläglich. Für das Saisonfinale dürfte Nicolai Müller wieder erste Wahl sein.

DPA Und jetzt? Was kann der HSV für sein finales Duell mit Wolfsburg mitnehmen aus diesen letzten beiden sehr unterschiedlichen Spielen, die aber jeweils einen Punkt brachten? Auf jeden Fall das Selbstbewusstsein, auch über die spielerischen Mittel zu verfügen, zu Chancen zu kommen. Hätte der HSV seine Großchancen etwas besser genutzt, er ginge sogar punktgleich in das Duell mit den Wölfen. (Was allerdings wegen des katastrophalen Torverhältnisses der Hamburger keinen großen Unterschied gemacht hätte.)