DPA Werder Bremen hat das Norddderby gegen den Hamburger SV 2:1 für sich entscheiden. Über weite Strecken der Partie lieferten sich beide Teams eine Pressingschlacht, doch Werder zeigte, wie man sich spielerisch vom Druck des HSV befreien kann. Beide Tore der Bremer durch Florian Kainz (M.) und Max Kruse (r.) waren sehenswert herausgespielt.

opta Die Grafik zum zweiten Treffer zeigt, wie Werder das Mittelfeld überbrückte und schnörkellos in die Spitze spielte. Kruse (Rückennummer 10) legte für Kainz (7) auf, der ins kurze Eck abschließen konnte.

DPA Obwohl Werder bereits nach wenigen Sekunden die Führung auf dem Fuß hatte, schoss der HSV den ersten Treffer. In der sechsten Minute spielte Dennis Diekmeier den Ex-Bremer Aaron Hunt frei, der mit seiner Flanke den Kopf von Michael Gregoritsch (Bild) fand.

DDP Der HSV begann mit der in den vergangenen Wochen so erfolgreich angewandten Pressingtaktik, die auf hohes Verteidigen und das Erobern zweiter Bälle ausgerichtet ist. Die Durchschnittspositionen der HSV-Profis zeigen, dass Markus Gisdols Team einen hohen Abwehrriegel aufbaute.

opta Die linke Grafik zeigt alle abgefangenen Bälle des HSV in der ersten Hälfte (17). Rechts die abgefangenen Bälle der zweiten Hälfte (8). Ein Hinweis darauf, dass die Hamburger die eigene Defensivstrategie nicht im selben Maße durchziehen und Werder immer besser ins Spiel kommen konnte.

Getty Images Dabei verkraftete Alexander Nouris Team auch den frühen Rückschlag gut. Schon zur Halbzeit war Werder mit 7:3-Abschlüssen (2:2 auf das Tor) das leicht überlegene Team gewesen.

opta Bremen lief zum fünften Mal in Folge in einer 3-1-4-2-Formation auf. Der 2:1-Sieg war der siebte Sieg in neun aufeinanderfolgenden Spielen ohne Niederlage. Aber warum ist Bremen so stark?

Getty Images Ein Schlüssel zum Erfolg ist die neue Bremer Abwehrstärke. Niklas Moisander (Foto) und seine Kollegen verteidigen kompakter als zu Saisonbeginn, das Verschieben zum Ball und Übergeben von Gegenspielern funktioniert reibungsloser. In zwölf Rückrundenspielen kassierte Bremen 13 Tore - das ist der zweitbeste Wert nach den Bayern.

Getty Images Mit dem Mittelfeld bestehend aus Maximilian Eggestein, Florian Grillitsch, Zlatko Junuzovic und den beiden technisch starken Stürmern Kruse und Fin Bartels setzt Werder zudem auf spielerische Elemente. Ingesamt hatten die Bremer gegen den HSV 13 Abschlüsse, sechs davon kamen aufs Tor. Hamburg schaffte überhaupt nur sechs Schüsse.

opta Auch die Passzahlen und die Passquote sind Indizien für die spielerischen Vorteile der Bremer. In der ersten Hälfte lagen beide Mannschaften bei diesen Werten noch gleichauf. Doch nach dem Seitenwechsel agierte Hamburg beim Pressing vorsichtiger und zog sich weiter zurück. Vermutlich eine Reaktion darauf, dass Bremen sich auch in der ersten Hälfte oft spielerisch befreien konnte.

DPA Ein weiteres Werder-Plus: Die guten Ersatzspieler. Gegen den HSV kam Kainz von der Bank (63.) - und wurde zum Matchwinner. Es war das dritte Bremer Jokertor in den vergangenen fünf Partien.

DPA Santiago García musste verletzungsbedingt in der 73. Minute ausgewechselt, nachdem er bis dahin - auch wegen seiner Einleitung des 1:1 - einer der besten Bremer war. Doch auch diesen Ausfall kompensierte das Team durch Ersatzmann Robert Bauer.

opta Der HSV setzte in der Vorwärtsbewegung in der ersten Hälfte vor allem die linke Seite ein (41 Prozent), eine Tendenz, die nach dem Seitenwechsel sogar noch verstärkt wurde. Bremen hielt in den ersten 45 Minuten auf der überlagerten Hamburger Seite dagegen (linke Grafik, 47 Prozent), nach dem Seitenwechsel setzte Werder verstärkt auf die linke Außenbahn (rechte Grafik) und wich dadurch der starken Seite der Hamburger aus.

Getty Images Seinem Siegtorschützen brachte Werder-Trainer Nouri die Danksagungen persönlich vorbei. Nach dem Spiel feierte er mit Kainz.

opta Sehr ungewöhnlich für einen Angreifer sind die Werte von Kruse, der nach Theodor Gebre Selassie bei Werder die meisten Ballkontakte hatte (77) und bei Bremen die meisten Pässe spielte (53). Die Heatmap zeigt: Kruse war in verschiedenen Bereichen auf dem Platz zu finden, schaltete sich in nahezu alle Bremer Angriffe ein und war demzufolge auch an beiden Toren beteiligt.