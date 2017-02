Bundesliga-Analyse: Tuchels Werk und Leipzigs Beitrag

Getty Images

Leipzig zeigte ungewohnte Defensiv-Schwächen. Ralph Hasenhüttl sprach anschließend von der unzureichenden Restverteidigung. Restverteidigung? Mit Restverteidigung sind die Spieler gemeint, die nicht direkt am Pressing oder Gegenpressing teilnehmen, sondern der ballentfernte "Rest". Vor dem Führungstreffer wird Dortmund zu einem langen Ball gezwungen, Marvin Compper ist in der Restverteidigung nicht an seinen Gegenspieler Ousmane Dembélé herangerückt. Dadurch kann dieser sich aufdrehen und Tempo aufnehmen. In diesem Tempodribbling war er dann nicht mehr zu stoppen.