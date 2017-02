Bundesliga-Analyse: Warum der HSV unterging

AFP

Ein Spiel wie ein einziger Freudentanz. Der FC Bayern München konnte den Hamburger SV am 22. Spieltag deutlich 8:0 besiegen. Schon wieder. Vor etwas mehr als zwei Jahren verlor der HSV schon einmal 0:8 in München. Die beiden Niederlagen sind die höchsten in der Bundesligageschichte des HSV.