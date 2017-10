Bundesliga-Analyse: Wie der BVB den Zugriff verliert

DPA

Dortmund kassierte beim Auswärtsspiel in Hannover eine bittere 2:4-Niederlage und verlor am Abend die Tabellenführung an die Bayern. Es war das dritte sieglose Ligaspiel des BVB in Serie, und wieder einmal stand anschließend der Spielstil des Teams in der Kritik, der auf ein hoch im Feld positioniertes Team aus ist.