Was für eine Erleichterung! Das Pokalaus, die Kühne-Schelte, das verlockende Wolfsburger Angebot, das Hamburger Schietwetter - alles vergessen nach Nicolai Müllers 1:0 gegen Augsburg. Das muss doch ganz besonders gefeiert werden. Vielleicht eine Pirouette oder zwei in Nähe der Eckfahne?

DPA

Drei Punkte! Was muss das eine Freude auf Mallorca gewesen sein. Erst einmal Schirmchen in den Cocktail und dann ab in den Pool. In der aktuellen SPIEGEL-Ausgabe hatte sich HSV-Investor Klaus-Michael Kühne noch über die "Luschen" bei seinem Herzensverein geärgert, prompt gab's drei Punkte. So läuft das Fußballgeschäft. Für die Finanzierung eines möglichen Müller-Ersatzes muss Markus Gisdol nun aber vielleicht doch noch eine Mail an den Mäzen aus Leidenschaft schicken.