Das Allerletzte des 12. Spieltags: Traum und Trauma

Getty Images

Was ist nur mit Borussia Dortmund los? Wettbewerbsübergreifend holte der Klub in den vergangenen acht Spielen nur einen Sieg - im Pokal gegen Drittligist Magdeburg. Besonders in der Defensive wackelt der BVB. 14 Gegentore innerhalb von fünf Bundesligaspielen gab es für die Dortmunder zuletzt vor 26 Jahren. Am Ende der Saison sprang ein magerer 10. Tabellenplatz heraus.