Das Allerletzte des 15. Spieltags: Die Peters und der Wolf

DPA

"Jetzt ist es aber wirklich die letzte Chance." Das war aus Beobacher-Sicht mit Blick auf BVB-Trainer Peter Bosz lange das Credo. Nach der erschütternden Niederlage gegen Werder war es dann soweit: Bosz muss gehen. In den vergangenen 13 Pflichtspielen hat sein Team einzig gegen den Drittligisten Magdeburg gewonnen. Am Ende steht ein beeindruckender Absturz von der Tabellenspitze auf Platz sieben und ein erbärmliches Aus in der Champions League. Was für Dortmund so traumhaft begann, endet nun also kurz vor der Winterpause als schwarz-gelbes Trauerspiel. Wer soll das bloß retten?