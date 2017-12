Das Allerletzte des 16. Spieltags: Zeit für die Winterpause

DPA

"Einige meiner Spieler gehen auf dem Zahnfleisch", sagte Leipzigs Trainer Ralph Hasenhüttl nach dem 1:1 seiner Mannschaft in Wolfsburg. Ein Blick in das Gesicht von Timo Werner deutet darauf hin, dass mindestens einer der Kollegen auf seinem Zahnfleisch spaziert sein könnte. Das tut sicher weh. Für RB war es das 24. Pflichtspiel der Saison, das sind acht Partien mehr als zum selben Zeitpunkt in der vergangenen Spielzeit. Die Leipziger freuen sich auf ein bisschen Ruhe und Besinnlichkeit zu Weihnachten.