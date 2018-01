Das Allerletzte des 19. Spieltags: Liebesgrüße aus Gelsenkirchen

Getty Images

So sehen Arbeitnehmer aus, die nicht überglücklich sind, zur Arbeit erscheinen zu müssen. Besonders wenn sie kürzlich verkündet haben, dass sie den Arbeitgeber wechseln. Für mehr Kohle, bessere Karrierechancen - und vielleicht auch, weil es in München einfach schöner als in Gelsenkirchen ist. Blöd nur, wenn das alte Arbeitspapier noch etwas läuft. Krank feiern wäre jedoch auch komisch angekommen.