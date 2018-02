Das Allerletzte des 21. Spieltags: Toll gemacht, Mario!

DPA

"Spürbar anders" muss sich Peter Stögers (r.) erster Ausflug als Dortmunder Trainer zu seinem Ex-Klub Köln angefühlt haben. "Ich komme gerne hier her, aber heute war es schwierig", sagte der 51-Jährige nach der Partie. Er spielte damit auf die vielen Pfiffe der Kölner Fans vor der Partie an. Am Tag nach dem Sieg seines Teams feierte Stöger beim "Kölschfest" Karneval - trotz gelber Narrenkappe blieben Pfiffe diesmal aus.