Das Allerletzte des 24. Spieltags: Es reicht nicht, "der HSV" zu sein

Getty Images

Was Sie hier sehen? Ein Tor in der Fußball-Bundesliga - eine echte Rarität am 24. Spieltag. Nur 14 Treffer fielen insgesamt, das ist Negativrekord für die laufende Saison. Den bisherigen Tiefstwert hatte der 1. Spieltag mit 15 Toren aufgestellt. Gerade die Samstags-Konferenz mit vier Toren in vier Spielen war vor allem eines: langweilig.