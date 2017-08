Der Social-Media-König: James Rodríguez Mehr als 32 Millionen Follower bei Instagram und Facebook, über 13 Millionen bei Twitter - James Rodríguez ist außerhalb des Platzes schon einmal ein Glücksgriff für den FC Bayern. Von solchen Zahlen im Social-Media-Bereich konnte man in der Bundesliga bislang nur träumen.

Der Elfmeterkiller: René Adler Juhu, Elfmeter! Ach nee, ist ja gegen René Adler. Satte zehn von dreißig Elfmetern konnte der Neu-Mainzer parieren. Keiner der aktuellen Bundesligatorhüter konnte mehr Strafstöße abwehren. Damit steht Adler in einer Reihe mit solch legendären Elfmeterkillern wie Jean-Marie Pfaff (9 von 14 pariert) und dem Berliner Wolfgang Tillich: Der hielt alle drei gegen sein Team verhängten Strafstöße.

Der Pass-Gigant: Kevin Vogt Damit hätte man jetzt nicht zwingend gerechnet: 91,82 Prozent aller Pässe von Kevin Vogt (l.) fanden in der vergangenen Saison den Weg zum Mitspieler (Quelle: Opta). Diese Quote des Hoffenheimers konnte niemand toppen.

Der Dauerbrenner: Stefan Kießling Er läuft und läuft und läuft. 395 Spiele hat der Leverkusener bislang in der höchsten deutschen Spielklasse absolviert, jetzt hat er die 400er-Marke im Visier. Mit Respektabstand folgen Roman Weidenfeller und Manuel Neuer mit 350 beziehungsweise 343 Einsätzen.

Der Schnellste: Karim Bellarabi Flink, flinker, Bellarabi. Mit 35,27 km/h sorgte der Leverkusener in der abgelaufenen Spielzeit für die Geschwindigkeits-Bestmarke (Quelle: Opta).

Der Superjoker: Nils Petersen Tausche Jokerglück gegen Startelf. Neun seiner zehn Treffer in der Saison 2016/2017 erzielte Petersen als Einwechselspieler, mit 19 Joker-Toren insgesamt ist Petersen Bundesliga-Rekordhalter. Der Fluch der guten Tat: 26 Mal kam der 28-Jährige in der abgelaufenen Saison erst im Laufe der Partie ins Spiel.

Getty Images

Der Vorbereiter: Franck Ribéry

Vorlage Ribéry, Treffer. Nach diesem Drehbuch hat es in der Bundesliga bereits 116 Mal geklingelt. Von seinem ersten Assist in der Fußball-Bundesliga profitierte ein gewisser Miroslav Klose. Das war am 26. September 2007 zum Führungstreffer gegen Energie Cottbus.