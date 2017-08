Champions-League-Qualifikation: Und raus bist du!

Der TSG 1899 hilft im Rückspiel an der Liverpooler Anfield Road (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) nur noch ein Sieg. In jedem anderen Fall gehen die Hoffenheimer acht Tage nach dem 1:2 im Hinspiel als der fünfte Bundesligist, der in der Qualifikationsrunde zur Champions League scheitert, in die Geschichte ein. Welche vier Teams scheiterten zuvor an dieser Hürde?