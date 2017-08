AFP James Rodríguez (Bayern München)

In einem bislang eher unspektakulär verlaufenden Transfersommer ist er der große Name unter den Bundesliga-Neulingen: James Rodríguez, WM-Torschützenkönig 2014, wechselt auf Leihbasis für zwei Jahre von Real Madrid zum FC Bayern (anschließende Kaufoption inklusive). In den ersten Wochen der Saison wird der kolumbianische Offensiv-Allrounder allerdings wegen eines Muskelbündelrisses fehlen.

DPA Amine Harit (Schalke 04)

"Er ist ein Spieler, der unfassbar viel mitbringt. Er ist nicht aufzuhalten auf engen Räumen", sagt sein Trainer Domenico Tedesco über den starken Dribbler Harit (r.). Dem FC Schalke 04 war der 20-jährige Franzose acht Millionen Euro wert, die man an Harits bisherigen Verein FC Nantes überwies.

DPA Bruma (RB Leipzig)

Als sein fußballerisches Vorbild nennt der Portugiese Cristiano Ronaldo. Wie sein berühmter Landsmann wurde er bei Sporting Lissabon ausgebildet. 12,5 Millionen Euro überwiesen die Leipziger an Galatasary Istanbul, wo der 22-jährige Außenbahnspieler in der abgelaufenen Saison sein Talent ebenso unter Beweis stellte wie bei der U21-Europameisterschaft.

REUTERS Ludwig Augustinsson (Werder Bremen)

Gute Linksverteidiger sind rar gesät. Umso erstaunlicher, dass sich Werder Bremen für vergleichsweise kleines Geld (2,5 Millionen Euro) einen solchen gesichert hat: Augustinsson (r.), schwedischer Nationalspieler mit Champions-League Erfahrung, kam vom FC Kopenhagen und hat in der Vorbereitung gezeigt, dass man an der Weser wieder mit präzisem Flankenwerk rechnen darf. Jetzt brauchen sie vorne nur noch einen kopfballstarken Abnehmer...

DPA Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach)

Tempo, Dynamik, Zweikampfstärke - Der 20-jährige Schweizer bringt zahlreiche wertvolle Eigenschaften mit, die die Qualität des Mönchengladbacher Mittelfelds erhöhen sollen. Der von den Young Boys Bern an den Niederrhein gekommene Zakaria (r.) ist dabei explizit nicht als Ersatz des nach Dortmund abgewanderten Mahmoud Dahoud vorgesehen, sondern soll dem VfL mehr Robustheit verpassen.

Getty Images Philipp Lienhart (SC Freiburg)

Von Real Madrid zum SC Freiburg! Was für ein Wechsel! Nun, auf den zweiten Blick ist es nicht mehr ganz so spektakulär: Lienhart kommt von der zweiten Mannschaft Reals in den Breisgau. Der 21-jährige Innenverteidiger gilt als eines der größten Talente seines Heimatlandes Österreichs und will nach drei Jahren in Spanien den nächsten Schritt in seiner Karriere machen.

DPA Ignacio Camacho (VfL Wolfsburg)

Der neue "Aggressive Leader" der Bundesliga: Ignacio Camacho war beim FC Malaga Kapitän, Mittelfeldabräumer und harter Hund. 15 Gelbe Karten in der Saison 2016/2017 sind ein stolzer Wert, den auch der abgewanderte Luiz Gustavo trotz größter Bemühungen nicht erreichte.

REUTERS Anastasios Donis (VfB Stuttgart)

Ioannis Amanatidis war der bislang letzte Grieche, der das VfB-Trikot in der Bundesliga trug. Dreizehn Jahre nach ihm soll sein Nachfolger für Furore im Oberhaus sorgen. Donis, zuletzt von Juventus Turin an den OGC Nizza ausgeliehen, war dem VfB vier Millionen Euro wert. Und was sagt Amanatidis über A. Donis? "Er besitzt eine brutale Grundschnelligkeit und ist stark im Dribbling."

REUTERS Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund)

Aus der Jugend von Paris Saint-Germain kam Zagadou ablösefrei nach Dortmund, nachdem halb Europa hinter dem 18-jährigen Verteidigertalent her war. Zwar ist die Konkurrenz beim BVB stark, doch mit Peter Bosz ist ein Förderer junger Spieler ebenfalls neu beim Champions-League-Teilnehmer.