Bundesliga-Vorbereitung: China, USA, Österreich

DPA

Bayern München: Der Deutsche Meister ist neben Borussia Dortmund einer von zwei deutschen Vertretern beim International Champions Cup. Deswegen reisen die Münchner in die USA, wo sie Testspiele gegen Juventus (26. Juli in Philadelphia) und Manchester City (29. Juli in Miami) bestreiten werden. Zum Abschluss kommt es zu einem Test gegen Manchester United am 5. August in München. Das erste Pflichtspiel unter Trainer Niko Kovac bestreiten die Bayern am 12. August im Supercup gegen Kovacs Ex-Verein Eintracht Frankfurt. Weiter geht es dann am 18. August im DFB-Pokal gegen den SV Drochtersen/Assel.