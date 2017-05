"Es hat ja nur noch gefehlt, dass ein Loch in das Tornetz geschnitten wird und das da noch einer reingepfiffen wird. Das war die einzige Entscheidung, die nicht gegen uns gefällt wurde." Alexander Rosen, der sportliche Leiter der TSG Hoffenheim, beschwerte sich zu Recht über die Fehlentscheidungen von Schiedsrichter Felix Brych beim 1:2 in Dortmund. Offensichtlich ist in Hoffenheim die Erinnerung an Stefan Kießlings Phantomtreffer aus dem Oktober 2013 noch sehr präsent. Schiedsrichter damals war übrigens wie heute Felix Brych.

"Wenn wir der Stadt diesen Traum erfüllen, dann wird hier in zwei Wochen die Hütte brennen." Leonardo Bittencourt zählte zu den erwähnten Kölner Gewinnern, die von der ersten Europapokalteilnahme seit 1992 träumen. Obwohl: Köln? Letzter Spieltag? Hütte brennt? Da war doch was...

"Offensiv geht nicht mehr als das, was wir am Anfang gespielt haben. Defensiv geht nicht mehr als das, was wir am Ende verteidigt haben."

Als Fazit zu diesem extrem unterhaltsamen Spiel geht nicht mehr als das, was Peter Stöger sagt.