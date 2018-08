Heimtrikots der Bundesliga: Das Ranking für Modefans

Platz 18, Hertha BSC: Längsstreifen sind ein Trikot-Klassiker. Aber doch bitte nicht so! In diesem Jahr hat Hertha wirklich die Quadratur des Fernsehturms versucht: Jeder dritte Streifen nämlich ist einfarbig blau, die zwei dazwischen führen jeweils über einen Farbverlauf von blau nach weiß, beziehungsweise von weiß nach blau. Dieses Shirt ähnelt den berühmten Treppen von M.C. Escher: Das menschliche Auge folgt dem Muster, erst hilflos, dann zunehmend frustriert. Und irgendwann sieht es ein, dass es niemals oben ankommen wird. (Wie Hertha also.) Dazu dann noch ein zusätzlicher Blauton im Logo des Sponsors, stumpfsinnig-stur kombiniert mit der rot-weiß-roten Landesflagge im Nacken. Hier passt wirklich gar nichts.