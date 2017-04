In die weitaufgerückte Deckung der Berliner spielte Kruse (10) von der Seitenauslinie einen Pass in den Lauf von Bartels, der sich von seinem Bewacher Allan (20) löste und Rune Jarstein tunnelte.

Ist Alexander Nouris aktueller Triumphzug also durch diese beiden herausragenden Akteure zu erklären, durch Kruse und Bartels? Nein, das Geheimnis liegt vielmehr in der recht ungewöhnlichen Spielanlage der Bremer. Sie ist gekennzeichnet durch eine sehr gut ausbalancierte Mischung aus klarer defensiver Struktur und offensiver Improvisation.

Opta

Diese Grafik zeigt sämtliche Pässe, die Niklas Moisander (18) und Milos Veljkovic (13) in den 90 Minuten gegen Hertha spielten (grün: gelungen, rot: Fehlpass). Die beiden Außenspieler in der defensiven Dreierreihe haben die Aufgabe der Spieleröffnung: lange vertikale Bälle in Zonen, in denen dann auch konsequent auf die zweiten Bälle gegangen wird.