Mit einem überzeugenden 4:1-Sieg in Leverkusen hält Schalke Anschluss an die Europa-League-Plätze. Der Erfolg gegen völlig indisponierte Gastgeber war bereits nach 18 Minuten klar. Unter Tayfun Korkut hat sich Bayer 04 zu einer Mannschaft ohne klares Konzept entwickelt.

Opta

Warum war Schalke zu Spielbeginn so gut? Alle Ballaktionen der Schalker in den ersten 18 Minuten zeigen, dass die Gäste den Aufbau wie gewohnt breit anlegten und auf schnelles Umschaltspiel über die Außenbahnen setzten. Selten trafen sie in dieser Saison auf einen Gegner, der so schlecht auf das Schalker Spiel vorbereitet war. Wenn die Gäste in der Anfangsphase zum Abschluss kamen, landete der Ball spätestens im Nachschuss im Tor (rot = Fehlpässe, blau = Torvorlagen, Bälle = Tore).