DPA Roman Bürki (Tor): Am Samstag sprach er noch davon, dass er beim 3:2 in Gladbach erstmals nach dem Anschlag auf ihn und seine Kollegen wieder Glückgefühle verspürt habe. Die dürfte er nun auch in München gehabt haben. Machtlos bei den beiden Gegentoren in der ersten Halbzeit, verhinderte mit einer starken Parade gegen den alleine auf ihn zustürmenden Robert Lewandowski die Vorentscheidung. Hatte großes Glück, als er nach 64 Minuten den Ball vertändelte und Robben die Chance zum vorentscheidenden 3:1 ungenutzt ließ.

REUTERS Lukasz Piszczek (Abwehr, bis 80. Minute): Der Rechtsverteidiger, der Anfang April seinen Vertrag in Dortmund bis 2019 verlängert hatte, hatte in der ersten Halbzeit immer wieder Schwierigkeiten mit dem munter aufspielenden Franck Ribéry. Stand auch bei der Hereingabe des Franzosen vor dem 2:1-Führungstreffer viel zu weit von seinem Gegenspieler weg. Steigerte sich in der zweiten Hälfte, als er den eingewechselten Erik Durm an seine Seite bekam und ließ kaum mehr etwas zu.

Getty Images Christian Pulisic (Mittelfeld, ab 80. Minute, Archivbild): Galt als Kandidat für die Startelf, musste aber zunächst auf der Bank Platz nehmen. Pulisic kam dann spät für den erschöpften Piszczek, konnte aber kaum Akzente setzen.

AP Sokratis (Abwehr): Etwas kämpferischer als noch vor zweieinhalb Wochen bei seinem lustlos anmutenden Auftritt in München. Der Innenverteidiger wirkte viel bissiger, konnte aber auch die beiden Gegentore in der ersten Halbzeit nicht verhindern. Beim Ausgleich durch Javi Martínez stand er nicht zentral, auch bei der Führung durch Mats Hummels wahrte er höflich Distanz. Zweimal unglückliches Stellungsspiel. Aber auch er war nach dem Seitenwechsel konzentrierter und hellwach.

AFP Sven Bender (Abwehr): Kämpfte sich mit Verletzungen durch die Saison. Grätschte beherzt gleich zu Beginn mit Erfolg gegen Lewandowski, ansonsten scheint ihm noch ein wenig die körperliche Stabilität zu fehlen. Viel zu zögerliches Zweikampfverhalten beim 2:1 durch Hummels, als er dem Torschützen zu viel Platz ließ. Verhinderte aber heroisch das dritte Münchner Tor, als er nach 67 Minuten einen Schuss von Robben mit der Fußspitze an den Pfosten lenkte. BVB-Fans erinnerten sich sofort an eine ähnliche Rettungstat eines gewissen Jürgen Kohler in Manchester 1997. Legendär.

REUTERS Marcel Schmelzer (Abwehr): Beim 1:4 vor 20 Tagen absolvierte er sein wohl schlechtestes Saisonspiel. Wie die meisten seiner Mitspieler war auch Schmelzer nun wesentlich präsenter, gerade in der ersten Halbzeit ließ er auf seiner linken Seite wenig zu gegen das gefürchtete Bayern-Duo mit Arjen Robben und Philipp Lahm. Beim Ausgleich zum 1:1 bemühte er sich vergeblich als Innenverteidiger gegen Martínez, sah im direkten Zweikampf eher schlecht aus. Sehr solide und fehlerlos in den zweiten 45 Minuten.

AFP Ousmane Dembélé (Mittelfeld): Zwischen Wahnsinn und Genie. Die erste Stunde völlig von der Rolle. Schlampig in seinen Pässen, ohne Zug zum Tor, fahrig und unkonzentriert. Viele unnötige Ballverluste, die nach 60 Minuten auch seinen Trainer Thomas Tuchel zu ratlosem Kopfschütteln veranlassten. Gut nur, dass Tuchel Dembélé nicht auswechselte. Denn dann drehte der Franzose auf. Erst schlug er in einem klugen Moment die genaue Flanke auf den Kopf von Aubameyang, der das 2:2 köpfte. Wenig später vollendete Dembélé einen Konter mit einem sehenswerten Haken plus Schlenzer unter die Latte zum Siegtreffer.

REUTERS Gonzalo Castro (Mittelfeld, bis 45. Minute): Nach dem 1:4 vor 18 Tagen an gleicher Stelle monierte er, dass dem BVB die Führungstypen fehlten, eine klare Ansage an die Klub-Bosse für Verstärkungen in der Sommerpause. Diesmal agierte Castro gewohnt einsatzfreudig im Mittelfeld, warf sich beherzt in einen Schuss von Arturo Vidal nach 37 Minuten und fälschte ihn über die Latte ab. Wurde in der Pause aus taktischen Gründen ausgewechselt.

REUTERS Erik Durm (Mittelfeld, ab 46. Minute): Blieb weitgehend unauffällig und war trotzdem ein Schlüssel zum Sieg. Tuchel reagierte in der Pause auf die massiven Probleme seiner Mannschaft auf der rechten Abwehrseite, der Allrounder half, eben diese Löcher zu stopfen. Offensiv gelang Durm aber nur wenig. Sein Schuss aus halbrechter Position nach 59 Minuten war für Bayern-Torwart Ulreich kein Problem.

Getty Images Julian Weigl (Mittelfeld): Erklärte noch vor Anpfiff im Interview mit einer Münchner Zeitung, er sei "heiß" auf das Spiel, auch wegen seiner alten Verbundenheit zu seinem Ex-Klub, Bayerns Lokalrivalen TSV 1860. So agierte er zu Beginn auch, kassierte nach einer Viertelstunde nach einem taktischen Foul an Ribéry die erste Gelbe Karte des Spiels. Nach eifrigem Beginn ließ er etwas nach, rannte und rackerte aber bis zum Ende unermüdlich.

Getty Images Raphael Guerreiro (Mittelfeld): Der Torschütze des Siegtreffers zum 3:2 in Mönchengladbach legte furios los, erst mit einer präzisen Flanke auf Pierre-Emerick Aubameyang nach vier Minuten, dann, als er den fatalen Rückpass von Martínez an den Pfosten setzte und sich freuen durfte, dass Marco Reus den Abpraller verwertete. Eine Stütze im Offensivspiel des BVB.

AFP Pierre-Emerick Aubameyang (Angriff): Was hätte das für ein schlimmer Abend für den Stürmer werden können. Aubameyang vergab nach nicht einmal vier Minuten die große Chance zur Führung, als er frei vor Sven Ulreich am Ball vorbeigrätschte. Danach war 65 Minuten von ihm fast gar nichts zu sehen. Dann war er aber genau im richtigen Moment zur Stelle, um den wichtigen Ausgleich zum 2:2 zu köpfen. Stürmer-Qualitäten vom Feinsten, daher im Dortmunder Spiel weiter unverzichtbar.

Getty Images Marco Reus (Angriff, bis 90. Minute): Kämpft immer noch mit dem Makel, in seiner Karriere keinen großen Titel gewonnen zu haben. Setzte am Mittwoch alles daran, diesen Fluch beim Pokalfinale am 27. Mai in Berlin besiegen zu dürfen. Verwertete einen Abpraller vom Pfosten zum 1:0 ins leere Tor. Läuferisch gewohnt stark, auch im Umschaltspiel nach vorne immer wieder mit schnellem Antritt. Als Philipp Lahm den Ball in der Dortmunder Hälfte den Ball verstolperte, leitete er mit einem herrlichen Solo das 3:2 seines Teams ein.