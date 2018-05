Cannes 2018: Die Spiele sind eröffnet

Getty Images

Das 71. Filmfestival von Cannes hat begonnen: Am Eröffnungsabend stellte der iranische Regisseur Ashgar Farhadi seinen Psychothriller "Everybody Knows" vor. Die Filmstars Penélope Cruz und Javier Bardem spielen die Hauptrollen.