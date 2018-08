Caravan Salon Düsseldorf: Wohnung in Fahrt

Volkswagen

Weltpremiere auf dem Caravan Salon in Düsseldorf feiert der VW Grand California, der auf dem Transporter Crafter basiert und in der Sechs-Meter-Klasse antritt. Damit ist das neue Reisemobil eine Nummer größer als der Dauerbrenner VW California, der fünf Meter lang ist. Das Auto ist mit einem Schlafbereich im Heck, einem zusätzlichen Hochbett mit zwei weiteren Schlafplätzen sowie Nasszelle plus Küche ausgestattet. Die Markteinführung des Grand California soll im Frühjahr 2019 erfolgen.