Getty Images Obwohl Carlo Ancelotti seit knapp zwei Jahrzehnten nur Top-Teams trainiert, ist der Titel mit dem FC Bayern erst seine vierte nationale Mannschaft: Mit dem AC Mailand 2004, Chelsea 2010, Paris Saint-Germain 2013 und jetzt mit den Münchnern. Sein eher dezenter Jubel mit der Schale war wohl auch den besonderen Umständen geschuldet: Es war der Tag des Abschieds von Philipp Lahm und Xabi Alonso. Bei der Verteilung von Bierduschen erwies er sich als weitaus generöser.

Getty Images Drei Spielzeiten bei den Bayern, drei Meistertitel - die Bilanz von Pep Guardiola war so makellos wie erwartbar. Die Tränen hob er sich für sein letztes DFB-Pokal-Finale auf, seine letzte Meisterschale im Mai 2016 nahm er so routiniert auf, wie seine Mannschaft in den Jahren zuvor die Ligakonkurrenz zerlegte.

Getty Images Der Triple-Jupp! Zu Beginn seiner Trainerkarriere als verkniffene Spaßbremse in der Bundesliga unterwegs, kamen mit dem Alter die Lockerheit und der ganz große Erfolg zurück: 2013 bescherte der gelöste Heynckes dem FC Bayern das einzige Triple aus Champions League, DFB-Pokal und Deutscher Meisterschaft in seiner Vereinsgeschichte. Beim Spaziergang mit der Schale wollte das Lachen gar nicht mehr aus dem Gesicht des Mittsechzigers verschwinden.

Getty Images So wie er machte keiner den Münchner Rathausbalkon zu seiner Bühne. Nachdem Louis van Gaal den Abend zuvor noch mit seinen Spielern bis fünf Uhr morgens in der Disco weilte, verteilte er am Nachmittag "einen dicken Kuss vom Trainer des Meisters", mit dem er sich vor allem in die Herzen der weiblichen Fans ("Ich sehe viele Frauen hier!") scharwenzelte. Es sollte die einzige Meisterfeier van Gaals in München bleiben, nach dem 29. Spieltag der Folgesaison war für ihn Schluss beim FCB.

Getty Images Pokal und Meisterschaft holte Felix Magath 2004/2005 und 2005/2006 nach München - Zwei Doubles in Folge, das war vor ihm noch niemandem gelungen und sollte danach auch niemand mehr schaffen. Und obwohl Magath neben Franz Beckenbauer der einzige gebürtige Bayer als Meistertrainer war, blieb der Meisterjubel gedämpft. Das mag auch am norddeutschen Temperament von Co-Trainer Seppo Eichkorn (rechts) gelegen haben. Links neben Magath: der gefürchtete Konditionstrainer Werner Leuthard.

Getty Images Bei der letzten seiner fünf Meisterschaften als Trainer des FC Bayern sah man einen Ottmar Hitzfeld, dem all die Anspannung der vergangenen Jahre aus dem Gesicht gewichen schien. Kein nervöses Händereiben, kein noch enger gezogener Trenchcoat. Stattdessen: die pure Freude.

Getty Images Zehn Meistertitel in vier Ländern hat Giovanni Trapattoni auf seiner Visitenkarte stehen. Der Meistertitel 1997 bei seinem zweiten Bayern-Gastspiel war der einzige, den er in Deutschland erringen konnte. Mit Grandezza ließ der "Mister" die Meisterfeier über sich ergehen, die von der launigen Moderation von Conférencier Waldemar Hartmann überschattet wurde.

Getty Images Er wollte nie Nationaltrainer sein, dann wurde er - natürlich - Weltmeister. Er wollte nie Bayern-Trainer sein, dann wurde er - natürlich - doch Deutscher Meister. Franz Beckenbauer, das Sonnenkind der Münchner, holte 1993/1994 nach der Entlassung von Erich Ribbeck den Titel nach Hause, was ihn mehr zu freuen schien als Co-Trainer Klaus Augenthaler (r.).

imago Gockelhafter in Szene setzte sich nie wieder eine Bayern-Meistermannschaft als die des Titelträgers im WM-Jahr 1990. Besonders hervorzuheben: der schüchterne Hans-Dieter Flick (hintere Reihe ganz links), der naturcoole Alan McInally (rechts neben der Schale) und Olaf Thon, der sich Schnurres und Haupthaar streberhaft in Retro-Look zurechtschmierte. "Zylinder-Jupp" Heynckes wollte Franz Beckenbauer nach dem Titel noch "ein Denkmal bauen", 18 Monate später wurde er entlassen und durch Søren Lerby ersetzt. Von diesem liegt als Trainer überraschenderweise kein Foto mit Meisterschale vor.

Getty Images Hm, lecker! Kaum zu glauben, dass die servil angereichte Süßspeise zum Meistertitel 1987 tatsächlich erst den zehnten Titel für die Bayern symbolisierte. Damit lösten sie den 1.FC Nürnberg als Rekordtitelträger ab. Verantwortlich: Udo Lattek. Es war sein sechster Titel mit den Bayern, sein achter insgesamt. Erfolgreicher war in der Ligageschichte keiner. Berauscht von der Überdosis Zucker entledigte sich der Meistertrainer nach Spielschluss seiner Beinkleider und stand den Zuschauern im Olympiastadion nur mit Unterhose bekleidet gegenüber.

imago Eingerahmt von seinen beiden Stars Karl-Heinz Rummenigge und Paul Breitner zeigt Pal Csernai im Mai 1980 stolz seine erste, im "PAL-System" errungene Meisterschale auf dem Rathausbalkon. Mit dabei auch sein Markenzeichen, der Seidenschal. Ganz rechts erkennen Sie den damals 32-jährigen Waldemar Hartmann, dessen prachtvoller Haar und Bartwuchs selbst die Behaarung Breitners ("Potato-Fritz") in den Schatten stellte.

imago/ WEREK 1974 räumte der FC Bayern alles ab, was es abzuräumen gab: Den Deutschen Meistertitel (zum dritten Mal in Folge) und erstmals auch den Europapokal der Landesmeister. Verantwortlich: Udo Lattek, der auf Empfehlung von Franz Beckenbauer bei den Bayern anheuerte. Während Präsident Wilhelm Neudecker leichte Freude ob dieser Erfolge andeutet, scheint Lattek bereits zu ahnen, dass die kommende Saison katastrophal enden (Platz 13) und in seiner Entlassung münden wird.