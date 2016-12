Carrie Fisher: Hollywood trauert um Prinzessin Leia

REUTERS

Als goldener Android C-3PO war er bei ihren Abenteuern immer an ihrer Seite. Über den Tod seiner Kollegin Carrie Fisher schrieb Anthony Daniels: "Ich dachte, ich hätte bekommen, was ich unter dem Baum haben wollte. Ich lag falsch. Trotz so vieler Gedanken und Gebete so vieler. Ich bin sehr, sehr traurig."