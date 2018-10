Wie die Zeit vergeht mit...: Catherine Deneuve, Sphinx des französischen Kinos

action press

Erste Rolle: Ihr Filmdebüt hatte Catherine Deneuve mit "Junge Rosen im Wind" (1957) - da war sie erst 13. Auch wenn sie zeitlebens kaum etwas über ihr Privatleben preisgab, steht fest: Geboren wurde Catherine Fabienne Dorléac (so ihr eigentlicher Name) am 22. Oktober 1943 als dritte Tochter eines Pariser Schauspielerehepaares.