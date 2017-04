Am Ende musste Carlo Ancelotti seinem ehemaligen Co-Trainer, Zinédine Zidane, gratulieren. Real gewann nach dem 2:1-Sieg in München auch das Rückspiel, war aber auf einen Platzverweis gegen Arturo Vidal angewiesen, um aus einem 1:2 noch ein 4:2 zu machen.

Opta

Die Zahlen deuten eine sehr ausgeglichene Begegnung an, dabei ist jedoch einzukalkulieren, dass München mehr als eine halbe Stunde in Unterzahl spielte, was vor allem Konsequenzen für den Ballbesitz hatte.