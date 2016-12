Champions-League-Analyse: Wie Dortmunds Risiko belohnt wurde

Getty Images

Was für ein Abend für den BVB: Durch das 2:2 bei Real Madrid in der Champions League hat sich Dortmund den Gruppensieg gesichert - und nebenbei mit 21 Treffern in sechs Partien für einen Rekord in der Königsklasse gesorgt. Besonders beeindruckend: die souveräne Art, mit der sich die Borussia in Madrid präsentierte.