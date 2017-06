REUTERS Wieder nichts: Gianluigi Buffon verlor auch sein drittes Champions-League-Finale nach 2003 und 2015. Für den 39-Jährigen verlief die Partie äußerst unglücklich: Fünf Schüsse der Madrilenen kamen auf sein Tor, vier davon waren drin. In der gesamten Champions-League-Saison 2016/2017 musste Juve bis dahin nur insgesamt drei Treffer hinnehmen.

Opta Wer zu Beginn abwartende Italiener erwartete, sah sich getäuscht. Schon früh hatte Juve Torchancen durch Miralem Pjanic (Nummer fünf) und Gonzalo Higuaín (Nummer neun). Der Treffer von Mario Mandzukic in der 27. Minute war der bereits vierte Torschuss der Turiner (Real hatte in der kompletten ersten Halbzeit nur einen, der zum 1:0 führte). Mandzukics Zaubertor sollte aber gleichzeitig auch der letzte Torschuss der gesamten Partie für die Alte Dame bleiben.

AP Das Tor zum 1:1 war eine Konsequenz des Spielverlaufs. Und ganz nebenbei eines der schönsten in der Geschichte der Champions-League-Endspiele. Mandzukic traf auch in seinem zweiten Finale nach dem 1:0 für den FC Bayern gegen Borussia Dortmund beim Titelgewinn in London, 2013.

Opta Was Juve in der ersten Halbzeit herausragend machte: Sie befreiten sich schnell und passsicher vom Pressing der Madrilenen und schafften es gleichzeitig, das Angriffsspiel Reals auf die schwächere linke Seite zu verlagern. Was passieren kann, wenn dann doch zu viel Platz über rechts angeboten wird, zeigten Daniel Carvajal und Cristiano Ronaldo in der 20. Minute, als sie einen schnellen Angriff zum 1:0 abschließen konnten.

Opta Was Real in der ersten Halbzeit nicht auf den Platz brachte, gelang ihnen dann im zweiten Durchgang: Bessere Verlagerungen, griffigeres Pressing. Exemplarisch zu sehen beim 3:1, als sich Real nach einem Einwurf von Marcelo auf die rechte Seite verlagerte und nach einem Ballverlust sofort in den Rückeroberungsmodus umschalten konnte. Das Ergebnis: eine schnelle Kombination über Carvajal und Luka Modric, die Ronaldo am kurzen Pfosten mit dem 3:1 abschloss. Zuvor hatte Sami Khedira einen Fernschuss von Casemiro unglücklich zum 1:2 abgefälscht.

Getty Images Es gibt Trainer, denen unterstellt man gerne und häufig taktisches Geschick. Zinédine Zidane gehört nicht dazu. Und doch ist der Franzose jetzt der erste Trainer, der den Titel in der Champions League verteidigen konnte. "Ich habe der Mannschaft in der Halbzeit gesagt, dass sie spielen, spielen, spielen sollen", sagte Zidane in der Pressekonferenz - was an Franz Beckenbauer erinnerte. Man wird dem Weltmeister von 1998 nicht unterstellen können, dass seine Spieler nicht auf ihn hören würden.

DPA Im Viertelfinale gegen die Bayern traf er erst doppelt, dann dreifach und im Halbfinale gegen Atlético gelang ihm erneut ein Dreierpack. Und auch im Endspiel waren es wieder zwei Treffer. 105 Champions-League-Tore hat Ronaldo mittlerweile erzielt, er ist der erste Spieler, der in drei Endspielen der Champions League traf und hat mittlerweile den vierten Titel in diesem Wettbewerb errungen. Legende? Legende.

Opta Juve hatte sich die beiden Halbfinalspiele Reals gegen Atlético wohl sehr genau angeschaut. Der lokalisierte Schlüssel, das Spiel Reals zu unterbinden: Zweikämpfe gewinnen. Mit enormem Einsatz verbuchten die Turiner im ersten Durchgang 52,7 Prozent aller Duelle für sich. Nach der Halbzeit zog das von Zidane geforderte "spielen, spielen, spielen" immer müder werdende Gegenspieler nach sich. So kippte auch die Zweikampfbilanz zugunsten der Madrilenen, die in den zweiten 45 Minuten ihre Bilanz von 47,3 auf 60,4 Prozent verbessern konnten.

DPA Es war ein Genuss, dem Mittelfeld Reals in der zweiten Halbzeit zuzusehen. Wie Isco immer wieder links das Spiel überlagerte, Luka Modric die Fäden an sich zog und Toni Kroos die Bälle schnell und zielsicher zum Mitspieler brachte. In der gegnerischen Hälfte brachte er großartige 93,2 Prozent aller Pässe zum Mitspieler. Das war Bestwert.

AFP Was war eigentlich mit dem deutschen Schiedsrichter Dr. Felix Brych? In einer intensiv geführten Partie lag er bis kurz vor Schluss bei allen Entscheidungen richtig, bevor er auf eine dramatische Einlage von Sergio Ramos hereinfiel, der nach einer leichten Berührung von Juan Cuadrado den Eindruck eines schlimmen Tritts erweckte. Brych zeigte dem erst Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselten Cuadrado die Gelb-Rote Karte.