AFP Offense wins games, defense wins championships? Im Hinspiel des Halbfinales der Champions League gewann Juventus Turin überlegen 2:0 bei AS Monaco. Es war das Treffen der Generationen. Eine der ältesten Mannschaften (30,4 Jahre im Schnitt) im Wettbewerb gegen eines der jüngsten Teams (25,1 Jahre). Die Erfahrung setzte sich durch - Juventus erteilte den jungen Wilden eine Lektion in moderner Fußballballkunst, wie die grafische Analyse belegt.

Opta Juventus spielte in der Grundformation ein 3-4-3, bei dem einige Spieler in unerwarteten Rollen auftauchten. Mario Mandzukic (Rückennummer 17) agierte beispielsweise sogar noch hinter dem Flügelverteidiger Alex Sandro (12), wie die Grafik der durchschnittlichen Position der Juve-Spieler zeigt. Dadurch waren die Gäste vor allem auf den Flügeln kaum zu knacken.

opta Auf der rechten Seite sehen wir eine Auswahl an Statistiken zum Spiel. Juventus hatte die besseren Zweikampfwerte - in der Luft wie auch am Boden. Auch in den Tacklingwerten waren die Gäste Monaco überlegen. Gegen eine so zweikampfstarke Defensive konnte sich Monaco kaum bis zur Grundlinie oder in den Strafraum durchspielen. Die linke Grafik zeigt alle vergeblichen Flankenversuche der Gastgeber. Insgesamt schlug Monaco 35 Flanken (im Durchschnitt flanken sie 23 Mal pro Spiel). Von den 35 Flanken kamen nur fünf an.

AFP Juventus' Defensivverbund war omnipräsent und agierte sehr flexibel. Mal eine Dreier- mal eine Vierer- mal eine Fünferkette stellte sich Monaco entgegen. Vor allem Giorgio Chiellini machte ein herausragendes Spiel.

opta Chiellini war für 15 der insgesamt 35 klärenden Aktionen verantwortlich (lila Dreiecke). Er konnte zwei Bälle sichern (orange) und einen Schuss blocken (gelb).

AFP Mit dem Spieler, der noch aus der Bundesliga bekannt ist, hatte Mandzukic wenig gemein. Zunächst seine Offensivwerte: ein Torschuss, eine Torschussvorlage. Es drängt sich auf, angesichts seiner Werte von einem schwachen Auftritt zu sprechen, was seiner Rolle im Spiel gegen Monaco jedoch nicht gerecht wird. Mandzukic weist von allen Spielern die beste Zweikampfquote auf (85 Prozent). In der Luft war er sogar noch stärker: Er gewann sieben von sieben Kopfballduellen.

Opta Die Grafik stellt alle Ballaktionen von Mandzukic dar. (Quadrate: Passaktionen, gelb = Torschussvorlagen, rot = Fehlpässe, grün = erfolgreiche Pässe; Kreise: Abschlüsse; Dreiecke: Klärende Aktionen). Die Grafik zeigt eher den Aktionsradius eines sehr offensiven Außenverteidigers denn eines klassischen Angreifers. Beachtlich sind die vielen erfolgreichen Klärungsaktionen des Stürmers, tatsächlich war bei Juve mit Chiellini nur ein Spieler aktiver in dieser Hinsicht.

AFP Dani Alves (r.) gehört noch lange nicht zum alten Eisen und zeigte den Youngstern von Monaco, dass er auch mit 33 Jahren noch auf höchstem Niveau glänzen kann. Mit 25 Assists in der Champions League hat nur Ronaldo (29) in den vergangenen zehn Jahren mehr Vorlagen in der Königsklasse gegeben als Alves. Messi liegt bei 23 Vorlagen.

opta Das Herz des Juve-Spiels mit dem Ball hieß Alves/Paulo Dybala. Die häufigsten Passkombinationen bei Juve waren Alves auf Dybala (15 Pässe) und die dritthäufigste Dybala auf Alves (12). Der Output: Dybala leitete beide Tore ein, Alves gab beide Vorlagen. Die Grafik zeigt alle erfolgreichen Pässe der beiden Spieler und Dribblings (grün = erfolgreiche Pässe, gelb = Torschussvorlagen, blau = Torvorlagen, Dreiecke = erfolgreiche Dribblings).

AFP Dybala ist ein spielender Stürmer. Er ist nicht nur in der Offensive zu finden, sondern holt sich den Ball im Mittelfeld, ist im Kombinationsspiel eine Größe und gewann vier Dribblings (mit Kylian Mbappé bei Monaco die meisten auf dem Feld).

AFP Bei Monaco richteten sich alle Augen auf Mbappé. Selten war das Tor von Gianluigi Buffon so gefährdet wie in der 16. Minute durch das Supertalent. Der erst 18 Jahre alte Angreifer der Monegassen konnte sich gegen die beste Abwehr Europas kaum in Szene setzen. Buffon blieb in seinem 100. Champions-League-Spiel für Juve unüberwindbar. Im Vergleich: Monacos gesamte Startelf kam vor der Begegnung auf 129 CL-Einsätze.

Opta Leistungsvergleich von Mbappé (links) und Higuaín (rechts): Mbappé hatte genausoviele Abschlüsse wie Higuain, war jedoch über weite Strecken der Partie vom Rest der Mannschaft isoliert als vorderster Spieler bei Monaco. Er war mit einigen Dribblings (Dreicke) erfolgreich, ohne aber den letzten Pass anzubringen. Der Aktionsradius von Higuaín war deutlich größer, er war auch wie Mandzukic Bestandteil des Juve-Defensivkonzepts. (Kreise = Abschlüsse, Quadrate = Pässe)

AP Der große Unterschied zwischen Higuaín und Mbappé in diesem Spiel: Der Argentinier wurde von seiner Mannschaft perfekt eingesetzt.

opta Das Führungstor gehörte in die Kategorie Konter. Juve schlug den Gegner in dieser Situation mit den eigenen Waffen. Hier der Ablauf: Dybala (Rückennummer 21) leitete den Ball artistisch mit der Hacke weiter auf Alves (23), der mit Higuaín (9) Doppelpass spielte. Vor allem die direkte Vorlage per Hacke von Alves zurück auf Higuaín war eine Demonstration der Spielstärke.

AP Matchwinner war ohne Frage Higuaín. Der Argentinier gab die meisten Torschüsse aller Feldspieler ab. Von seinen vier Abschlüssen fanden zwei das Ziel. Er addierte somit CL-Treffer vier und fünf der laufenden Saison auf sein Torkonto.

AFP Mit Barcelona hat Juventus bereits die namhafteste Offensivformation der Welt torlos gehalten, nun erteilte man auch der AS Monaco und ihrem aufsehenerregenden Fußball eine Lektion. Viel Zeit, um aus dieser Niederlage die nötigen Schlüsse zu ziehen, bleibt den Monegassen nicht.