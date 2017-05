AFP Nach dem 2:0 in Monaco gewann Juventus Turin eine Woche später auch das Halbfinal-Rückspiel (2:1) und steht als erster Teilnehmer für das Endspiel in Cardiff am 3. Juni fest. Nach dem 3:0-Hinspielsieg über Atlético Madrid hat Real Madrid sehr gute Chancen, als zweites Team das Finale zu erreichen. Fünf Gründe, warum Juve auch in diesem möglichen Duell kein Außenseiter wäre.

opta Der Finaleinzug ist nicht nur der starken Defensive geschuldet, die Mannschaft funktioniert als Gesamtkonzept. Diese Grafik zeigt die taktische Aufstellung von Juve (3-4-3-System). (Anmerkung: Der markierte Sami Khedira wurde nach zehn Minuten durch Claudio Marchisio ersetzt.)

AFP Der Torhüter ist ein Grund für Turins Stärke. 107 Champions-League-Spiele hat Gianliugi Buffon mittlerweile bestritten, zuletzt stand er 2014/2015 im Finale. Aber noch nie konnte er den Pokal in den Händen halten. Das Finale in Cardiff ist wohl seine letzte Chance, den Henkelpott zu gewinnen. Er wäre dann der älteste Spieler, der jemals die Königsklasse gewann.

Opta Diese Grafik stellt alle Pässe der beiden Torhüter gegenüber. Buffon (li., Passquote 82,8 Prozent) ist anders und stärker als Monaco-Keeper Danijel Subasic (re., Passquote 33,3 Prozent) in das Spiel seines Teams einbezogen, die Mannschaftsteile sind besser aufeinander abgestimmt, es entstehen weniger Lücken. Im Rückspiel spielte Buffon beinahe fehlerlos.

Opta Beim Konter, der zum 1:0 führte, waren alle Mannschaftsteile beteiligt. Nach einer Ecke fängt Buffon den Ball ab, leitet einen Konter über Alex Sandro (Rückennummer 12) ein. Über Paulo Dybala (21) und Miralem Pjanic (5) wird die Seite gewechselt. Die Flanke von Dani Alves (23) verwertet Mario Mandzukic (17) im Nachschuss - Tor.

Getty Images Auch dank seiner Angreifer ist der Serie-A-Klub so stark. Im Hinspiel glänzte Mandzukic vor allem durch einen überzeugenden Auftritt in der Defensive, nur Chiellini kam in Monaco auf mehr Defensivaktionen. Beim Rückspiel in Turin war der Kroate der Juve-Spieler mit den meisten Abschlüssen, dabei füllte er taktisch fast dieselbe Rolle wie im Hinspiel.

Opta In der ersten Hälfte (li.) spielte Mandzukic zwar einen defensiveren Part, dennoch hatte er hier mehr Abschlüsse sowie mehr Torschussvorlagen (gelb). In der zweiten Halbzeit konnte er offensiver agieren, weil Monaco nur noch wenig Gegenwehr zeigte.

REUTERS Die eine Seite der Medaille ist die Zweikampfhärte (Mandzukic gewann die meisten Kopfballduelle), auf der anderen Seite stehen Spielstärke und die taktische Disziplin bei Juve. Zweikampfhärte kann allerdings auch umschlagen, Mandzukic Ellbogenschlag gegen Fabinho hätte ihn auch die Finalteilnahme kosten können. Schiedsrichter Björn Kuipers übersah die Tätlichkeit.

opta Die defensive Stabilität ist ein weiterer wichtiger Faktor für das Spiel von Juventus Turin. Die Grafik zeigt alle Defensivaktionen der Bianconeri in der ersten Hälfte. Juve gelang es, Monaco in den Halbräumen zu verteidigen (rote Zonen links und rechts). Wenn Monaco mal diese Linie überspielte, dann klärten die Italiener in der Strafraumverteidigung. Juventus gewann 83,3 Prozent der Luftduelle.

REUTERS Auf ihn war Verlass: Gemeint ist Giorgio Chiellini. Der Abwehrspieler klärte mit einer spektakulären Defensivaktion nach Hereingabe von Benjamin Mendy vor dem einschussbereiten Radamel Falcao (42. Minute).

AP Das Mittelfeld um Alves brilliert ebenfalls. Gäbe es einen Titel für den "Most Valuable Player" der beiden Halbfinals, dann ginge der wohl an Alves. Beim 2:0-Hinspielsieg gab er beide Torvorlagen. Beim 2:1-Rückspielerfolg war er als Vorlagengeber und Torschütze erneut an beiden Treffer von Juve beteiligt.

opta Wie wichtig Alves für das Spiel von Juventus ist, zeigt die Übersicht seiner Offensivaktionen. In der ersten Hälfte (links) gab er zwei Torschussvorlagen (gelber Vektor) und schoss ein Tor, obwohl er viel in der Defensive eingespannt war. Die zweite Hälfte zeigt ihn erneut mit einer Torschussvorlage. Insgesamt gab er die meisten Torschussvorlagen und hatte eine Passerfolgsquote von 91,1 Prozent.

AFP Mit 34 Jahren gehört Alves immer noch zu den prägenden Figuren in der Champions League. Seine klugen Pässe (2,7 Torschussvorlagen pro Spiel in dieser CL-Saison), Vorlagen (vier Assists) und Tore (drei Treffer) sind ein Grund, warum Juve reif für den Titel ist.

opta Nicht zu vergessen: Die Spielidee. Die ausgewogene, clevere Spielweise und Stabilität von Juventus Turin fällt besonders auf. Oft läuft es so ab: Nach Ballgewinnen in den defensiven Halbräumen kontert das Team über die Außen, spielt dann im letzten Drittel mit flachem Kombinationsspiel und Verlagerungen vor dem Strafraum und in die Box. Die Grafik links illustriert diese Spielweise - alle erfolgreichen Pässe von Juve ab der 15. Minute bis zur Pause (gelb = Torschussvorlagen). Rechts dagegen die Idee von Monaco (alle Pässe). Die Gäste versuchten es vor allem über die Flügel und schlugen in 45 Minuten 14 erfolglose Flanken.