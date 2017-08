DPA Hoffenheim hat das Hinspiel in der Champions-League-Qualifikation 1:2 gegen den FC Liverpool verloren. Gäste-Trainer Jürgen Klopp hatte nach der Partie eine Erklärung parat: "Sie halten den Ball viel in uninteressanten Räumen." Was Hoffenheim beabsichtigte und wie Liverpool darauf reagierte, wurde von Beginn an deutlich.

Opta Hoffenheim setzte auf Ballbesitz, Liverpool auf Pressing und Umschaltspiel. Die Grafik zeigt den durchschnittlichen Aufenthaltsort der Spieler in der ersten Spielhälfte (links Hoffenheim, rechts Liverpool). Die TSG war bemüht, über die linke Seite anzugreifen (51 Prozent), Liverpool verdichtete das Mittelfeld und konterte nach Ballgewinnen aus diesen Räumen.

Getty Images Der TSG gelang es meist, das hohe Pressing der Gäste zu überspielen, hinter die letzte Abwehrreihe Liverpools kam man jedoch selten. Ausnahme war die elfte Minute, als Serge Gnabry im Strafraum gefoult wurde und einen Elfmeter herausholen konnte. Andrej Kramarics Strafstöße waren jedoch von Liverpool genau gescoutet worden.

AP Schon in der ersten Hälfte wirkte Liverpool torgefährlicher. Die Reds spielten ihre Umschaltsituationen schnell und präzise aus. In der 15. Minute schickte Roberto Firmino Mohamed Salah, der in Bedrängnis aber scheiterte. Einen weiteren schnellen Angriff konnte Hoffenheim nur durch ein Foul stoppen. Den fälligen Freistoß schlenzte Liverpools Außenverteidiger Trent Alexander-Arnold über die Mauer ins Tor.

REUTERS Der 18-jährige Alexander-Arnold erzielte sein erstes Tor für Liverpool in seinem neunten Einsatz von Beginn an.

Opta Die TSG hatte erheblich mehr Ballbesitz als Liverpool (61 Prozent in der ersten Halbzeit, 67 Prozent in der zweiten Halbzeit). Die Grafiken zu den Spielzonen in der ersten (oben) und zweiten Hälfte (unten) machen aber auch deutlich, wo Hoffenheim den Ballbesitz hatte - und wo nicht. Die TSG kam in der ersten Hälfte kaum ins letzte Drittel (17 Prozent). Erst nach dem Seitenwechsel gelang dies häufiger (27 Prozent).

AFP Kerem Demirbay war Hoffenheims Schlüsselspieler im Mittelfeld. Er bestimmte die Seite, über die Hoffenheims Angriffe laufen sollten. Mit seinen Standards hatte er allerdings keinen durchschlagenden Erfolg. Von allen Offensivspielern Hoffenheims hatte Demirbay die meisten Ballkontakte (102).

Opta Klopp war nach dem Spiel zufrieden, wie die wichtigen Räume verteidigt wurden. Die Statistik der Defensivwerte gibt ihm recht. Liverpool war bei den Tackles (78,6 Prozent) und den Luftzweikämpfen (54,2 Prozent) überlegen. Die vielen hohen Zuspiele konnte die Abwehr der Reds meist entschärfen (53 klärende Aktionen).

AFP Am vergangenen Wochenende hatte Liverpool beim Premier-League-Auftakt (3:3 in Watford)noch große Schwierigkeiten bei Standards und Flanken. Diese Probleme konnten die Reds abstellen. 22 Flanken aus dem Spiel (31 inkl. Standards) konnte Hoffenheim nur in zwei Abschlüsse per Kopf ummünzen.

Opta Liverpool überließ der TSG die Außenbahnen, arbeitete dort nicht gut nach hinten, doch Hoffenheim konnte aus den vielen Flanken wenig machen. Hier die Flankengenauigkeit der einzelnen Akteure: Gerade Pavel Kaderábek (8 Flanken, 37,5 Prozent), Kramaric (6 Flanken, 16,7 Prozent) und Demirbay (9 Flanken, 22,2 Prozent) enttäuschten in dieser Disziplin.

Getty Images Hoffenheim mühte sich, Liverpool konterte. Das 0:2 entstand wieder aus dem starken Umschaltspiel der Gäste. Zunächst konnte Kevin Vogt den Konter noch durch ein Foul unterbinden, doch Liverpool führte den Freistoß im Mittelfeld schnell aus, Nadiem Amiri verschlief die Szene, Firmino bediente James Milner, der mit einer abgefälschten Flanke den zweiten Gästetreffer erzielte.

Opta Nach dem 0:2-Rückstand brach Hoffenheim ein und zeigte kurzzeitig kaum noch Gegenwehr. Das belegt auch die Statistik: In Halbzeit eins hatte die TSG nicht nur deutlich mehr Ballbesitz, sie gewann auch noch mehr Zweikämpfe (54,1 Prozent). In der zweiten Hälfte waren es nur noch 36,6 Prozent. Zu wenig, um ein Heimspiel in der Champions-League-Qualifikation für sich zu entscheiden.

AFP Drei Minuten vor Schluss gelang der TSG dann doch noch ein Treffer. Der eingewechselte Mark Uth traf zum 1:2.

Opta Der späte Treffer der TSG in der grafischen Darstellung: Havard Nordtveit schlug kurz vor der Mittellinie einen langen Diagonalball hinter die Viererkette der Reds. Dies gelang nur selten in den 90 Minuten, in dieser Szene war der Ball deshalb erfolgreich, weil Dejan Lovren durch einen Stellungsfehler das Abseits aufgehoben hatte und Alexander-Arnold lieber sekundenlang Abseits reklamierte, anstatt einzugreifen. Uth nahm den Ball geschickt an und versenkte ihn ihm langen Eck.

REUTERS Eine weitere Chance hatte Hoffenheim noch, doch der Kopfball von Steven Zuber nach Demirbay-Flanke strich über das Tor. Jürgen Klopp konnte zufrieden sein. Sein Team holte einen Auswärtssieg und erzielte zwei Treffer in der Fremde.

Opta Liverpool war über die 90 Minuten gesehen das gefährlichere Team. Es stehen 14:13 Torschüsse für die Reds zu Buche. Noch deutlicher wird es bei der Auswertung der Schüsse, die tatsächlich auf das Tor kamen. 8:4-Abschlüsse zu Gunsten Liverpools.