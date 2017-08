Champions-League-Analyse: 20 Minuten Königsklasse

AP

Nach der 1:2-Heimniederlage im Hinspiel kam die TSG Hoffenheim an der Anfield Road 2:4 unter die Räder. "Sie halten den Ball viel in uninteressanten Räumen", hatte Jürgen Klopp nach dem Hinspiel in Richtung TSG gesagt. Was Klopp selbst unter interessanten Räumen versteht, zeigte der FC Liverpool im Rückspiel.