AFP Offense wins games, defense wins Championships? Das Halbfinalhinspiel der Champions League zwischen Real und Atlético Madrid gewann Real deutlich. Real startete als torgefährlichste Mannschaft der Champions League ins innerspanische Duell, der Stadtrivale stützte sich auf die beste Defensive Spaniens und die zweitbeste in der CL nach Juventus Turin.

Opta Die Grafik zeigt die durchschnittliche Aufstellung von Atlético. Zwei Dinge sind auffällig: Atlético war bemüht, auf der linken Seite ein Übergewicht zu schafften und gleichzeitig Kompaktheit im Mittelfeld herzustellen. Die rechte Seite bei Atlético, also die starke Seite von Real, blieb dagegen alleine Lucas Hernández (19) überlassen.

Opta Die Heatmap der ersten Halbzeit von Atlético zeigt, bis wohin sich die Gäste vorspielen konnten und wo Real die Grenze zog. Diego Simeones Team gelang es nicht, ins letzte Drittel vorzustoßen. Die Gäste wurden gezwungen, vor dem Strafraum von Real in die Breite zu spielen. Ein vertikales Durchkommen in die Box gelang Atlético in den ersten 45 Minuten aus dem Spiel heraus nur einmal.

Getty Images Atlético begann das Spiel mit einer intensiven Pressingphase, die jedoch nicht lange aufrechterhalten werden konnte. Nach kurzen Anlaufschwierigkeiten fand Real besser ins Spiel, übernahm die Kontrolle (Ballbesitz in der ersten Halbzeit zwischenzeitlich bei über 70 Prozent) und erarbeitete sich mit verstärktem Flügelspiel zahlreiche Möglichkeiten - unter anderem durch viele Flanken. Eine Hereingabe von Casemiro verwertete Cristiano Ronaldo (10. Minute) per Kopf zum 1:0 für Real.

opta Wir sehen hier die Defensivaktionen beider Teams in der Gegenüberstellung. Aus Gründen der Übersichtlichkeit haben wir nur die zweite Hälfte dargestellt. Real (links) gelang es, vor dem Strafraum kompakt zu stehen. Atlético kam nicht zu Strafraumaktionen. Atlético hatte zwei Strategien. Die Gäste pressten in den ersten Minuten der jeweiligen Halbzeiten hoch, ließen in dieser Phase jedoch Räume hinter der ersten Linie entstehen (großer schwarzer Kasten). In weiten Phasen des Spiels verteidigte Atlético erst ab der Mittellinie. Dennoch fand Real Zwischenlinienräume (kleiner schwarzer Kasten), wie zum Beispiel beim zweiten Tor, als Marcelo zwischen die zwei Ketten kam und einen Pass auf Benzema am Strafraum anbringen konnte.

AFP Ein Grund, warum Real das Pressing von Atlético erfolgreich überspielte, war der umtriebige Isco, der sich geschickt im Zwischenlinienraum der Abwehrketten bewegte und dort viele Bälle aufnehmen und weiterspielen konnte. Ihm gelangen drei erfolgreiche Dribblings und seine Passquote lag bei 98,3 Prozent.

opta Reals Spielanlage verdeutlichen diese zwei Grafiken. Links sehen wir alle erfolgreichen Pässe von Toni Kroos, Isco, Karim Benzema und Ronaldo. Auf der rechten Seite die von Luka Modric und Casemiro. Ähnlich wie Atlético kam auch Real verstärkt über das linke Offensivdrittel (45,9 Prozent aller Angriffe liefen über links). Dort überlud Real durch eben jene Akteure (Kroos, Isco, Benzema und Ronaldo). Auf rechts und im Zentrum balancierten Casemiro und Modric das Spiel aus.

AP Defensivster Mittelfeldakteur Reals war Casemiro, der das Zentrum für die Gastgeber sicherte. Seine Aufgabe war vor allem die Ballsicherung, um dann an die Kreativkräfte Modric und Kroos zu übergeben.

DPA Die Linkslastigkeit Reals war auf Kroos zurückzuführen, der aus dem linken Mittelfeld das Real-Spiel diktierte. Er war bei Real der Mann mit den meisten Ballkontakten, dazu spielte er die meisten Pässe (104). Von 50 gespielten Pässen in der gegnerischen Hälfte fand nur einer (!) nicht zum Mitspieler (Nichtberücksichtigt dabei sind Standards).

opta Die Offensivleistungen beider Teams gegenüberstellt. (grün = Schüsse aufs Tor, rot = Schüsse daneben, gelb = geblockte Schüsse, Bälle = Tore). Atlético kam nur zu einem Abschluss aus dem Strafraum und drei ungefährlichen Distanzschüssen. Dagegen lag das Tor von Atléticos Jan Oblak in der ersten Hälfte fast unter Dauerbeschuss. Beachtlich: Real kam zu zahlreichen Abschlüsse aus dem Strafraum gegen eines der besten Defensiv-Teams Europas.

AFP Atlético war nicht in der Lage, den erfolgreichsten eigenen CL-Torschützten, Antoine Griezmann (fünf Treffer im Wettbewerb), in gefährliche Abschlusssituationen zu bringen. Der Franzose gab im gesamten Spiel keinen Torschuss ab. Auch die Einwechslung von Fernando Torres sorgte nicht für die Wende. Torres bliebt in 34 Minuten Spielzeit ebenfalls ohne Torschuss und kam auf nur sieben Ballkontakte. Die meisten Abschlüsse hatte Abwehrspieler Diego Godin (2).

REUTERS Real dagegen gelang es deutlich besser, die eigenen Angreifer, auch über Ronaldo hinaus, ins Spiel zu bringen. Karim Benzema kam auf vier Abschlüsse (gezeigt wird sein Fallrückzieher aus der 29. Minute), seine beste Möglichkeit.

Opta Der schönste Treffer der Begegnung war für Real in dieser Begegnung einigermaßen untypisch, da er aus einem Konter über die rechte Seite entstand, in einer Phase als Atlético öffnen musste. Casemiro (Rückennummer 14) leitete tief in der eigenen Spielhälfte ein. Über Lucas Vázquez (17) und Ronaldo spielte sich Real durch bis zur gegnerischen Grundlinie, Ronaldo (86.) musste für seinen dritten Treffer nur noch einschieben.

AFP Mit seinem 50. Treffer in einem Champions-League-Spiel in der K.o.-Phase eröffnete Ronaldo den Abend, nach der Begegnung lag der Portugiese bei 103 Champions-League-Toren insgesamt, Atlético Madrid kommt auf 100. Ronaldo kam in der Partie auf fünf Abschlüsse, alle aus dem Strafraum führten zu Toren.