Champions-League-Analyse: Warum Ronaldo größer als Neymar ist

AFP

Cristiano Ronaldo musste Neymar trösten. Paris Saint-Germain zeigte im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals in Madrid zwar eine gute Leistung, am Ende setzte sich Real aber doch klar 3:1 (1:1) durch und verschaffte sich so eine gute Ausgangsposition für den Einzug in die nächste Runde. Die Partie zeigte, warum die Königlichen besser sind als andere Spitzenmannschaften.